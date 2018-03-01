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FETÖ'nün TSK yapılanmasında 39 asker tutuklandı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin, ankesörden iletişim kuran 39 asker için tutuklama kararı verildi.

AA | 01.03.2018 - 21:00..
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasında yer alan ve örgüt içerisinde ankesör veya sabit (kontörlü) hattan iletişim kuranlara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 41 şüphelinin ifade işlemleri sona erdi.

FETÖ'CÜLERE GEÇİT YOK

Nöbetçi hakimlik, 39 şüphelinin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, iki şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

FETÖ'CÜLERE BASKIN ÜSTÜNE BASKIN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 20 Şubat'ta FETÖ'ye mensup olduğu, ankesörlü ve sabit telefon hatları üzerinden "mahrem imamlarla" iletişime geçtiği iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında 106'sı muvazzaf, 10'u emekli, 44'ü ihraç edilen asker de bulunan 170 şüpheliden 122'si, İstanbul merkezli 38 ilde düzenlenen operasyon sonucunda yakalanmıştı.

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