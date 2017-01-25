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Anketçi Hakan Bayrakçı'dan HDP çıkışı

SONAR Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te Şirin Payzın'ın konuğu oldu.

25.01.2017 - 11:00
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Anketçi Hakan Bayrakçı'dan HDP çıkışı

Anayasa değişkliğinin TBMM'de kabul edilmesinin ardından referanduma gidilmesini yorumlayan Bayrakçı, HDP'nin "Hayır" tavrını sert sözlerle eleştirdi.

"HDP mümkünse kampanya yapmasın" diyen Bayrakçı, şunları söyledi:

"HDP'NİN TAVRI 'HAYIR' CEPHESİNE VERİLECEK EN BÜYÜK ZARAR"

"Kelepçeledi ellerini Aylin Nazlıaka, etrafını CHP'liler sardı diyorduk, hayır HDP'li milletvekilleri de onu korumaya geldiler. İşte o öyle olduğu zaman Nazlıaka yüzde 100 haklı olsa bile onu koruyan HDP'li vekiller olduğu zaman seçmen şöyle bakar olaya: 'HDP-CHP el ele, karşısında MHP ile AK Parti' Bu konu çok önemli, bu referandumun sonucunu tayin edecek. Önerim belli, 4 ay önce de anlattım, HDP mümkünse kampanya yapmasın. HDP, 'Hayır' tavrını ve kampanyasını kuvvetle yaparsa bu 'hayır' cephesine verilecek en büyük zarardır"

Anketçi Hakan Bayrakçı'dan HDP çıkışı VİDEO

Anketçi Hakan Bayrakçı'dan HDP çıkışı

TWITTER'DAN CEVAP VERDİ: HALK HDP'Yİ SEVMİYOR

Canlı yayında yaptığı konuşmadan rahatsız olan HDP'lilerin tepkileri üzerine, sosyal medyadan açıklama yapan Bayrakçı, "HDP'liler kızıyor. Ben anket sonuçlarını söyledim. Halk, HDP'yi sevmiyor. Kendi fikrim ise, keşke PKK'sız bir Türkiye parti olabilseydi" dedi.

Anketçi Hakan Bayrakçı'dan HDP çıkışı

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