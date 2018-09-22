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Anketlere göre Çipras'ın oy oranı düşüyor

Yunanistan'da "Halkın adamı Çipras" imajı siliniyor. Çipras'ın oy oranı her geçen gün biraz daha düşüyor.

Haber Merkezi | 22.09.2018 - 11:06..
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Anketlere göre Çipras'ın oy oranı düşüyor

Yunanistan'da Başbakan Aleksis Çipras'ın partisi Radikal Sol Koalisyon (Syriza) yapılan son anketlere göre en yakın rakibinden 9,5 puan fark yedi.

SYRIZA en yakın rakibi Yeni Demokrasi Partisi'ne (ND) genel seçimlerde 7 puan fark atmış ve beklentilerin üzerinde bir farkla kazanmıştı.

Bugün yapılan anketlere göre ise Yeni Demokrasi Partisi 9,5 puan önde görünüyor.

MAKEDONYA ANLAŞMASI FARKIN AÇILMASINA NEDEN OLDU

Farkın açılmasında, Prespes’de Makedonya’nın isim konusuyla ilgili imzalanan anlaşmanın etkili olduğu düşünülüyor, zira bu anlaşmaya SYRIZA seçmenlerinin de büyük bir bölümünün karşı çıktığı görülüyor.

Bunun dışında borçlarla boğuşan Yunanistan halkından büyük bir kesim son altı aydır Yunanistan’daki işlerin yanlış istikamette ilerlediğini düşünüyor.

Anketlere göre Çipras'ın oy oranı düşüyor

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