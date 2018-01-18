Anklav ve Eksklav nedir

Anklav kelimesi her ne kadar bize yabancı olsa da aslında anlam olarak çok basit ve tanıdıktır. Özetle ülke içerisinde ülke olan Anklav, farklı devlet toprağıyla kuşatılmış siyasi yapılara verilen isimdir.

ANKLAV TOPRAKLAR

Anklav topraklara en güzel örnek, Türkiye için Caber Kalesi'ydi. Önceden Süleyman Şah'ın türbesinin bulunduğu Caber Kalesi, Türkiye için Suriye topraklarında bulunan bir Anklav toprak parçasıydı. Her ne kadar Süleyman Şah'ın türbesi taşınsa da nakledilen yeni yer de Anklav toprak olarak bulunuyor.

Anklav'ın dünya üzerindeki en büyük örneklerinden biri de Vatikan'dır. İtalya sınırlarında bulunan Vatikan, başka bir ülkeyle sınırı bulunmadığı için Anklav toprak sayılmaktadır.

EKSKLAV TOPRAKLAR

Anklav topraklar gibi bir de Eksklav topraklar bulunmaktadır. Eksklav topraklar siyasi olarak bağı bulunduğu halde coğrafi olarak bağı bulunmayan topraklara verilen isimlerdir.

Eksklav olan bir toprak aynı zamanda Anklav olabilirken, her Anklav toprak Eksklav olamamaktadır. Örneğin Süleyman Şah türbesinin mevcut bulunduğu yer Eşme, Eksklav bir toprak parçasıyken, Caber Kalesi hem Eksklav hem de Anklav bir toprak parçasıydı

DÜNYA ÜZERİNDEKİ ANKLAV VE EKSKLAV DEVLETLER

San Marino-Anklav, Vatikan -Anklav, Nahçivan-Eksklav, Alaska- Eksklav