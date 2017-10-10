Anksiyete nedir

Anksiyete'nin diğer adı kaygı bozukluğudur. Anksiyete olan kişiler, panik seviyelerinin arttığı durumlarda olabilecek en kötü şeyi düşünürler.

Hastanın hiç geçmeyeceğini düşündüğü bu rahatsızlık genellikle bilişsel davranışçı terapi uygulamalarıyla kolaylıkla tedavi edilir.

Kaygı bozukluğu olan kişilerde, panik anında ellerde terleme, kalp atışlarında hızlanma, nefes almakta zorluk çekme, baş ağrısı ve mide krampları gibi etkiler görülür. Günlük hayatı büyük ölçüde etkileyen bu rahatsızlığın yaşam boyu görülme sıklığı yüzde 5-6'dır.





Anksiyete hastaları, duruma uygun tepki göstermezler. Olaylara karşı aşırı evhamlı davranırlar ve tepkilerinin aşırı olduğunu farketseler de bunu kontrol edemezler. Fiziksel olarak ise nedensiz yorgunluk, başağrısı ve kas ağrıları, yutma güçlüğü, titreme ve seyirmeler, terleme, tahammülsüzlük, bulantı, sersemlik hissi, sıcak basması gibi belirtileri bulunur.