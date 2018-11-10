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Anma töreni gecikince Vali 'görevden alın' talimatı verdi

Konya'da yaşanan gecikme nedeniyle İstiklal Marşı, 09.05'te çalan sirenler eşliğinde saygı duruşuyla birlikte okundu. Duruma sinirlenen vali "Hepsini görevden alın"' talimatı verdi.

DHA | 10.11.2018 - 11:00..
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Anma töreni gecikince Vali 'görevden alın' talimatı verdi

Atatürk'ün vefatının 80'inci yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Anma töreni gecikince Vali 'görevden alın' talimatı verdi VİDEO

İSTİKLAL MARŞI OKUNMADI

Törende çelenk konulmasıyla başladı. Saatler 09.05'e az bir süre kalınca Vali Cüneyit Orhan Toprak, görevlilere İstiklal Marşı'nın okunması gerektiği uyarısında bulundu. Ancak uyarıya rağmen okunmadı.

Anma töreni gecikince Vali 'görevden alın' talimatı verdi

VALİ TEPKİ GÖSTERDİ

Saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalmaya başladı. Vali Toprak da görevlilere 'İstiklal Marşı'na geçin' diye tepki gösterdi.

Anma töreni gecikince Vali 'görevden alın' talimatı verdi

"GÖREVDEN ALIN"

Gecikme nedeniyle sirenler eşliğinde İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Tören sonrası Vali Toprak, sorumlu müdüre, gecikmenin yaşanmasına tepki gösterip ihmali olanlarla ilgili, "Töreni düzenleyici, hepsini görevden alın. Vali'ye tören yönettiriyorlar" diye talimat verdi.

Anma töreni gecikince Vali 'görevden alın' talimatı verdi

Vali Toprak, anıtta düzenlenen törenin ardından Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenecek programa geçerken de yanında bulunan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin ile yaptığı sohbette, görevlileri 3-4 kez müdahale etmesine rağmen İstiklal Marşı'nın okunmadığını anlattı.

Anma töreni gecikince Vali 'görevden alın' talimatı verdi

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