Anna Faris'in yeni aşkı

2009 yılında dünya evine girdiği Chris Pratt’le geçtiğimiz ağustos ayında evliliklerini noktalayacaklarını açıklayan ABD'li aktris Anna Faris, aradığı aşkı görüntü yönetmeni Michael Barrett’ta buldu.
5 YAŞINDA BİE OĞLU VAR
Çiçeği burnunda çiftin, geçtiğimiz ay Malibu'da bir karnavalda çekilen samimi görüntüleri basına sızdı. Gün boyunca gözlerini birbirinden ayırmayan ikili, koyu sohbetleriyle dikkati çekti. Boşanma aşamasında olan 40 yaşındaki Farris’in, 38 yaşındaki Pratt’ten 5 yaşında Jack adında bir oğlu bulunuyor.