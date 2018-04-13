Anne babasıyla aynı okulda eğitim görüyor

İlkokul birinci sınıfa başladıktan kısa süre sonra ailesi tarafından kardeşlerine bakması için okuldan alınan Servet Ölmez adlı kadın, yıllar sonra okuma- yazma öğrenmenin heyecanını yaşıyor.

ANNE BABASININ EN BÜYÜK YARDIMCISI

Hiç evlenmeyen ve annesi Güllü ve babası Dursun Ölmez ile yaşayan Servet Ölmez, köy konağına dönüştürülen eski okulda 5'i kadın 2'si erkek 7 kişinin katıldığı kursun en genci olarak dikkati çekiyor.

Yaş ortalaması 60'ın üzerinde olan kursa katılanlara da zaman zaman yardımcı olan Ölmez, aynı sınıfı paylaştığı anne ve babasının da en büyük yardımcısı.

Baba Dursun Ölmez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Okuryazarlık Seferberliği'nden televizyon izlerken haberdar olduğunu ifade etti.

"80 YAŞINDAYIM, OKUMA YAZMA ÖĞRENİYORUM"

Eşi ve kızıyla kursa katıldığını belirten Ölmez, "Gurbette çobanlık yapıyordum ve anneme bakıyordum, okula gidemedim. Şimdi 80 yaşındayım, gözlerimden rahatsızım ama okuma yazma öğreniyorum." diye konuştu.

Resmi kurumlara ve hastaneye gittiğinde okuma yazma bilmediği için çok zorlandığını anlatan baba Ölmez, bu kursların açılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere diğer yetkililere teşekkür etti.