Egss Change, adlı kısa film, annelik duygusunun yeryüzünde yaşayan bütün canlılarda ortak bir his olduğunu bize hatırlatıyor. Hee Won Ahn, 2018 yapımlı animasyonunda kümese gelip yumurtayı almak isteyen kadının ve tavuğun eğlenceli, bir o kadar da didaktik tarafını izleyicilere aktarıyor.

ANNELİK GÜDÜSÜ

Annelik güdüsünü çarpıcı biçimde kameraya taşıyan yönetmen, vermek istediği iletiyi bir buçuk dakikalık videoda anlatmayı bilmiş. Yumurtasını vermek istemeyen tavuğun verdiği olağanüstü mücadele, keyifli anlar yaşattırıyor. Filmin sonu ise daha anlamlı.

Anne hislerini anlatan kısa film: Egss Change VİDEO