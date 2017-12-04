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Anne ile kızı üst geçidin altında kazada can verdiler

Yalova’da üst geçidin altından yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı Gülsüm Öztürk ile kızı Sabriye Öztürk feci şekilde öldü.

DHA | 04.12.2017 - 08:39..
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Yalova-İzmit Karayolu Atatürk Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada şehir merkezine giden E.S. Durmuş (26) yönetimindeki 77 BA 896 plakalı minibüsün, araç trafiğinin yoğun olduğu karayolunda üst geçidin hemen altından yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsüm Öztürk ile kızı Sabriye Öztürk'e çarptı.

Anne ile kızı üst geçidin altında kazada can verdiler

METRELERCE SAVRULDULAR

Çarpmanın şiddetiyle anne ile kızı metrelerce savrulurken, çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolda talihsiz anne ile kızının yaşamını yetirdiği belirlendi. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım da tek şeritten sağlandı.

Anne ile kızı üst geçidin altında kazada can verdiler

ANNE- KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşamını yitiren Gülsüm Öztürk ile kızı Sabriye Öztürk'ün cansız bedenleri Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü E.S. Durmuş, ise gözaltına alındı.

Anne ile kızı üst geçidin altında kazada can verdiler

ÜST GEÇİDİ KULLANMADILAR

Anne ile kızının yaşamlarını yitirdiği kazanın hemen üst geçidin altında meydana gelmesi akla, "Niçin üst geçidi kullanmadılar?" sorusunu getirdi. Bununla ilgili olarak kazada ölenlerin yakınları Gülsüm Öztürk'ün yaşlılığa bağlı olarak ayaklarından rahatsız olduğunu belirterek, bu nedenle üst geçidi kullanmamış olabileceklerini söylediler. Yakınları, ayrıca üst veya alt geçitlere engelliler ile yaşlıların yararlanabileceği uygun bir sistemin konulması gerektiğini söylediler.

Anne ile kızı üst geçidin altında kazada can verdiler

Anne ile kızı üst geçidin altında kazada can verdiler

Anne ile kızı üst geçidin altında kazada can verdiler

Anne ile kızı üst geçidin altında kazada can verdiler

Anne ile kızı üst geçidin altında kazada can verdiler

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