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Anne katiline 'ağırlaştırılmış müebbet' cezası

Kayseri'de iddiaya göre annesini; "Daha ölmeyecek misin, kaç tane canın var?" diyerek 55 kere bıçaklayan zanlı suçlamaları kabul etmedi.

10.10.2017 - 14:12
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Kayseri'nin Melikgazi İlçesi Selçuklu Mahallesi'nde yaklaşık 4 yıl önce yaşanan olayda, annesi 56 yaşındaki Neriman Karabıyık'tan para isteyen 25 yaşındaki Soner Karabıyık, olumsuz yanıt alınca öfkelendi. Soner Karabıyık, 'Rambo' olarak tabir edilen bıçağı 55 kez saplayıp, annesini öldürdü.

Soner Karabıyık’ın bıçağı peşpeşe sapladığı annesine, "Daha ölmeyecek misin, kaç tane canın var?" diye bağırdığı öne sürülmüştü.

Anne katiline 'ağırlaştırılmış müebbet' cezası

İYİ HALDEN CEZASI ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASINA ÇEVRİLMİŞTİ

Olay sonrasında tutuklanan Soner Karabıyık, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Sanık Karabıyık, 'canavarca hisle kasten adam öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı, ardından 'iyi hal' nedeniyle bu ceza ömür boyu hapis cezasına çevrildi. İtiraz üzerine Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi 'iyi hal' uygulamasına uygun bulmayarak, yargılamanın yeniden yapılmasını istedi.

Anne katiline 'ağırlaştırılmış müebbet' cezası

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Bugün görülen duruşmada, Bolu Cezaevi'nde tutuklu bulunan Soner Karabıyık, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır bulunduğu mahkemede suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi. Mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına uyarak annesini 55 yerinden bıçaklayarak öldüren Soner Karabıyık'ı bu kez 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezasına çarptırdı.

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