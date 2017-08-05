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Anne kedi dolaba yavruladı 1 ay sonra fark edildi

Yalova'da bir anne kedi evde gardıroba girip yavruladı. Ev sahibi yavruları 1 ay sonra fark etti.

05.08.2017 - 16:30
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  2. Yaşam

Bahçelievler Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında ikamet eden İbrahim Güner (53), gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir aydır kedi sesleri duyduğunu ve sesin nereden geldiğini bir türlü bulamadığını söyledi.

Güner, kış aylarında Rize'de, yaz aylarında ise Yalova'daki evinde yaşadığını dile getirerek, "Oğlumla yatak odasında yatıyorduk. Oğlum, 'Baba evin içinden kedi sesi geliyor' dedi. Aradık ama kedi bulamadık." diye konuştu.

Anne kedi dolaba yavruladı 1 ay sonra fark edildi

"KEDİLERİ FARK ETMEDİM"

Duvarların ahşap kaplı olduğunu kedilerin de ahşap kısımda sıkışmış olabileceğini düşündüğünü aktaran Güner, şöyle devam etti: "Ben evi havalandırmak için pencereyi sürekli açık bırakıyorum. Elbiselerin havalanması için de dolabın tek kapağını açık tutuyorum. Bir gün, bir kedinin pencereden eve girdiğini fark ettim. Sonra da dolaba girdi, baktım dolapta 5 yavrusunu emziriyor.

Anne kedi dolaba yavruladı 1 ay sonra fark edildi

Kedileri rahatsız etmemek için hiç dokunmadım. Eve girip dolabın içine yavrulaması çok garip. Her gün kıyafetlerimi almak için dolabı kullansam da kedileri fark edemedim. Sürekli burada yaşamadığım için kedileri sahiplenebilecek biri çıkarsa verebilirim. Yalova Belediyesinin bakımevine de verebilirim. Henüz ne yapacağımı bilmiyorum."

Güner, anne kedinin her gün dışarı çıktığını ve yavrularını beslemek için eve geri geldiğini de sözlerine ekledi.

Anne kedi dolaba yavruladı 1 ay sonra fark edildi

Anne kedi dolaba yavruladı 1 ay sonra fark edildi

Anne kedi dolaba yavruladı 1 ay sonra fark edildi

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