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Anne kedi yavrusuna havlayan köpeğe saldırdı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde bir kedinin yavrusuna havlayan köpeğin üstüne atlama anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

AA | 23.07.2018 - 15:32..
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İlçe merkezindeki kafeye Pinscher cinsi köpeğiyle gelen bir kişi, arkadaşıyla sohbet etmeye başladı. Sahibinin kafenin önünde oturduğu masanın etrafında dolaşan köpek, gördüğü kedi yavrusuna yaklaşarak havladı.

Bunu gören anne kedi, köpeğin üzerine atladı. Sahibinin uzaklaştırmaya çalıştığı kedi, saldırmaktan vazgeçmeyince diğer vatandaşlar araya girdi.

Kedinin saldırısından, iş yerine girerek kurtulan köpek ve sahibi, kedi yavrusu ve annesinin uzaklaşmasının ardından dışarıya çıktı.

Yaşananlar, kafenin güvenlik kameralarına da yansıdı.

"1,5 METRE SIÇRADI"

Olayı görenlerden Kazım Doğan, yaptığı açıklamada, kedinin sürekli bulundukları çevrede dolaştığını, yaşananlar üzerine annelik içgüdüsüyle yavrusunu korumak istediğini söyledi.

Anne kedi yavrusuna havlayan köpeğe saldırdı ViDEO

Yaşananların köpeğin, kedinin yavrusuna yaklaşmasıyla başladığını anlatan Doğan, "Arkadaş köpeği kucağına aldı ama kedi yaklaşık 1,5 metre sıçrayarak köpeğin üstüne atladı. Bu sırada arkadaşın kollarında kedinin patilerinden dolayı yaralar oluştu. Diğer arkadaşların araya girmesiyle uzaklaşan kedi saldırganlığından vazgeçmedi. Hepimiz şaşırdık kaldık." ifadelerini kullandı.

"ANNELİK İÇGÜDÜSÜ..."

Doğan, daha önce de aynı kedinin havadaki kuşların üzerine atladığını gördüklerini dile getirerek, "Kedinin bazı yavruları, daha önceleri araç çarpıp ölmüştü. Annelik içgüdüsüyle bu yavrusunu korumak istedi. 'Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar' sözünü gözlerimizle görmüş olduk." dedi.

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