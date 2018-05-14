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Anne, kızıyla başladığı üniversiteyi birincilikle bitirdi

Tokat’ta ilkokuldan sonra okula gönderilmeyen Şeyma Zehra Sarı, kızı okula giderken kendisi de açık öğretime yazılarak orta okul ve liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi birincilikle bitirdi.

İHA | 14.05.2018 - 17:49..
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Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni Taşlıçiftlik Yerleşkesi Stadyumu’nda yapıldı.

5 bin öğrencinin mezun olduğu törende tıp fakültesinden birincilikle mezun olan 26 yaşındaki  bedensel engelli Sare Aydın ile Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü birincilikle bitiren 2 çocuk annesi ve 46 yaşında olan Şeyma Zehra Sarı dikkat çekti.

KIZIYLA AYNI DÖNEMDE MEZUN OLDU

Tıp Fakültesi birincisi Sare Aydın, alkışlar arasında özel platformdan tekerlekli sandalye ile sahneye çıkarak diplomasını Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertan Bülbüloğlu’dan aldı.

Tarih bölümü birincisi Şeyma Zehra Sarı’ya ise diplomasını Tokat Valisi Ömer Toraman takdim etti. Törenin sonunda öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet heyecanı yaşadı. Babası okula göndermedi, kızıyla aynı dönemde ortaokul ile liseyi açık lisede okuduktan sonra üniversiteyi birincilikle bitirdi

Anne, kızıyla başladığı üniversiteyi birincilikle bitirdi

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