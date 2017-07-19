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Anne köpek, yavru kediye süt anneliği yaptı

Bursa'daki bir barınakta yavrularını emziren köpeğin, annesi olmayan kediyi de emzirmesi görenleri duygulandırdı.

19.07.2017 - 13:20
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Bursa’nın İnegöl İlçesi’ndeki barınakta bakılan 5 yavrusu bulunan 'Pamuk' adlı köpek, annesinin terk ettiği yavru kediyi, yavruları ile birlikte emziyor.

Sokaktan alınan 3 yaşındaki gebe köpek, getirildiği İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'nde 1.5 ay önce 5 yavru dünyaya getirdi. Yavrularını emziren ve 'Pamuk' adı verilen köpek, barınakta annesi tarafından terk edilmiş bir aylık yavru kediyi de sahiplendi. 'Pamuk', minik kediyi, yavruları ile birlikte emziriyor.

Anne köpek, yavru kediye süt anneliği yaptı

YAVRULARI İLE BİRLİKTE EMZİRİYOR

İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi veterineri Musa Subaşı, barınağa gelen yavru kedinin annesi tarafından terk edildiğini belirterek, "Barınakta iken 1.5 ay önce 5 yavru dünyaya getiren anne köpeğin, annesiz kalan yavru kediyi de emzirdiğini gördük. Annenin merhameti, annelik iç güdüsüyle yapmış olduğu bir davranış. Doğada hayvanların bu örneklerini görüyoruz. Bu güzel bir örnek. Bizleri mutlu etti. Hem sevindik hem de duygulandık." dedi.

Anne köpek, yavru kediye süt anneliği yaptı

 

Anne köpek, yavru kediye süt anneliği yaptı

Anne köpek, yavru kediye süt anneliği yaptı

Anne köpek, yavru kediye süt anneliği yaptı

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