Anne oğul diplomalarını birlikte aldı

Altınordu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi Muhtarı 44 yaşındaki Merve Nuray Karakaya, yarıda kalan okuma hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

Mesleğini okumuş bir birey olarak devam ettirmek isteyen Merve Karakaya, 2016'da 26 yaşındaki güvenlik görevlisi oğlu İhsan ile üniversite sınavına girdi. Anne oğul, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda Yerel Yönetimler Bölümü'nü kazandı.

BİRLİKTE KEP ATILAR

Ödev ve sınavlara birlikte çalışan ve aynı sıralarda dirsek çürüten Nuray ve İhsan Karakaya, 2 yıllık eğitim sonunda mezun olma başarısını gösterdi.

ODÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri için Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet törenine katılan anne oğul, arkadaşlarıyla keplerini havaya fırlatıp mezun olmanın heyecanını yaşadı.

Merve Nuray Karakaya, üniversite hayalini oğluyla birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.