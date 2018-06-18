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Anne şiddeti evden kaçırdı

Adıyaman'da annesi tarafından tarlada çalışması için şiddet uygulandığı ileri sürülen 14 yaşındaki kız çocuğu, İstanbul'a kaçmak isterken Adana'da yakalandı

İHA | 18.06.2018 - 09:28..
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Adıyaman'dan Adana'ya gelen 14 yaşındaki Ö.A. bir firmadan İstanbul'a gitmek için otogarda bilet almak istedi.

Ancak firma çalışanları kız çocuğunun yaşının küçük olduğunu fark edip kimlik sordu.

FİRMA YETKİLİSİ POLİSE HABER VERDİ

Ö.A. kimliği gösterdiğinde yaşının 14 olduğunu gören firma yetkilileri ailesinin haberi olup olmadığını sorup durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen otogar polisi kız çocuğunu polis noktasına götürüp çocuk şube müdürlüğü polis ekiplerini çağırdı.

Anne şiddeti evden kaçırdı

ANNESİNİN ŞİDDETİNDEN KAÇTI

Bu arada kız çocuğu burada polise verdiği ilk bilgide Adıyaman'dan evden kaçtığını, babasının yurt dışında çalıştığını, annesinin de kendisini zorla tarlada çalıştırdığını ancak çalışmak istemediğini, bu nedenle annesinin şiddet uyguladığını, evden kaçtığını, okumak istediğini, İstanbul'a gideceğini söylediği öğrenildi.

Anne şiddeti evden kaçırdı

Bunun üzerine olay yerine gelen çocuk polisi kız çocuğunu alıp emniyete götürdü. Kız çocuğunun polise ailesinin yanına gitmek istemediğini söylediği, bu nedenle yurda yerleştirildiği öğrenildi.

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