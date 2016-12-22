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Anne Suriye, oğlunu Suriye’de şehit verdi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Osman Çelik’in acı haberi Kayseri’deki ailesine ulaştı.

İHA | 22.12.2016 - 21:03
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Anne Suriye, oğlunu Suriye’de şehit verdi

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 120. gününde terör örgütü DAEŞ mensuplarıyla Suriye’de El Bab bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Osman Çelik’in acı haberi Argıncık Mahallesi’ndeki ailesine ulaştı.

SURİYE'DE ŞEHİT OLDU ANNESİNİN ADI DA SURİYE

Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, acı haberin ardından yakınları da eve akın etti. 10 kardeşin 8’incisi olan bekar Osman Çelik’in acılı annesinin adının Suriye olduğu öğrenildi.

5 aydır Zincidere Komando Tugayında uzman çavuş olarak görev yapan ve geçici görevle Suriye’ye giden Şehit Uzman Çavuş Osman Çelik, yarın Cuma namazına müteakip Kayseri Kalem Kırdı Camiinden son yolculuğuna uğurlanacak.

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