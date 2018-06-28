Anne ve ablasını rehin alan genç 1,5 saatte ikna edildi

Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda bir süre önce eşinden ayrılan 45 yaşındaki Caner Ş. bunalıma girdi.

Yıldırım Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde ikamet eden Caner Ş. kendisini ziyarete gelen annesi Nebahat Ş. ile ablası Şahsene G.'yi pompalı tüfekle rehin alıp dışarıya salmadı.

TESLİM OLDU

Anne ve kız kardeşi 4 gün boyunca Caner Ş.'nin ikamet ettiği evde rehin olarak kaldı. Bu süre içerisinde abla Şahsene G.'nin eşi Mehmet G. birkaç defa Caner Ş. ile görüşse de eşi ve kayınvalidesini serbest bırakması için Caner. Ş.'yi razı edemedi. Bunun üzerine enişte G. polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Çelik yelekli özel ekiplerin yanı sıra bölgeye Özel Harekat Polisi de yönlendirildi. Müzakereci polislerin 1.5 saat süren ikna çabaları sonuç verdi ve Caner Ş. teslim oldu. Şahsın ablası Şahsene G. kontrol amaçlı Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı.