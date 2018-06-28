taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.227
USD
4,5923
EURO
5,3245
ALTIN
184,27
PETR
77,2500

Anne ve ablasını rehin alan genç 1,5 saatte ikna edildi

Bursa'da eşinden ayrıldığı için bunalıma giren bir kişi annesi ve ablasını pompalı tüfekle rehin aldı. 1.5 saat süren operasyon sonucu rehin tutulan anne ve kızı polisler tarafından kurtarıldı.

DHA | 28.06.2018 - 21:03..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda bir süre önce eşinden ayrılan 45 yaşındaki Caner Ş. bunalıma girdi.

Yıldırım Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde ikamet eden Caner Ş. kendisini ziyarete gelen annesi Nebahat Ş. ile ablası Şahsene G.'yi pompalı tüfekle rehin alıp dışarıya salmadı.

Anne ve ablasını rehin alan genç 1,5 saatte ikna edildi

TESLİM OLDU

Anne ve kız kardeşi 4 gün boyunca Caner Ş.'nin ikamet ettiği evde rehin olarak kaldı. Bu süre içerisinde abla Şahsene G.'nin eşi Mehmet G. birkaç defa Caner Ş. ile görüşse de eşi ve kayınvalidesini serbest bırakması için Caner. Ş.'yi razı edemedi. Bunun üzerine enişte G. polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Çelik yelekli özel ekiplerin yanı sıra bölgeye Özel Harekat Polisi de yönlendirildi. Müzakereci polislerin 1.5 saat süren ikna çabaları sonuç verdi ve Caner Ş. teslim oldu. Şahsın ablası Şahsene G. kontrol amaçlı Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anne ve ablasını rehin alan genç 1,5 saatte ikna edildi

Anne ve ablasını rehin alan genç 1,5 saatte ikna edildi

Anne ve ablasını rehin alan genç 1,5 saatte ikna edildi

Anne ve ablasını rehin alan genç 1,5 saatte ikna edildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Soylu: Pervin Buldan'ı aradım

Bakan Soylu: Pervin Buldan'ı aradım

1110
Destek Yayınevi'nden skandal iş ilanı

Destek Yayınevi'nden skandal iş ilanı

641
Saadet Partisi'nin vekil sayısı 2'ye düştü

Saadet Partisi'nin vekil sayısı 2'ye düştü

151
Bahçesinde öldürdüğü yılan dünyanın en zehirlisi çıktı

Bahçesinde öldürdüğü yılan dünyanın en zehirlisi çıktı

44
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları

97
Şehit cenazesine getirilen CHP çelengi parçalandı

Şehit cenazesine getirilen CHP çelengi parçalandı

209
Hakan Bayrakçı'nın canlı yayında söylediği yalanlar

Hakan Bayrakçı'nın canlı yayında söylediği yalanlar

219
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM