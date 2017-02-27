Anne ve babasının organlarıyla hayata bağlandı

Türkiye'nin sağlık turizminde ilerleme kaydedebilmesi için yapılan çalışmalar son dönemde hızlandı.

NAKİL İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİLER

Bu çalışmaları haklı çıkartacak gelişme ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ortaya kondu.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oturan güzel sanatlar fakültesi mezunu 40 yaşındaki Catherine ile mimar 42 yaşındaki Giorgi Khupenia'nın tek çocukları Andria Khupenia'da, 5 aylıkken polikistik böbrek rahatsızlığı ortaya çıktı.

Çift hem Tiflis'te hem de Belarus'ta tedavi olanaklarını aramaya başladı. Anneanne 58 yaşındaki Marine Dadvadze torunu Andria 1.5 yaşına gelince onu bu kez yaşadığı İtalya'ya götürdü.

Her türlü tetkik sonucunu doktorlarla paylaşan aile, gelen kötü haberle perişan oldu. Andria'nın karaciğerinde de bozulma başladığı söylendi.

ÖNCE ANNEDEN KARACİĞER NAKLİ GERÇEKLEŞTİ

Ailesinin yanına Tiflis'e dönen Andria, Gürcü doktorların tedavisi altında büyütülmeye çalışıldı. Hastalıklar yüzünden gelişim geriliği olan ve yaşıtlarından çok daha küçük görünen talihsiz çocuk için doktorlar karaciğer nakli kararı aldı. Gürcistan'da yapılmayan karaciğer nakli için aile ülke arayışına girerken, öneri üzerine İzmir'e geldi. Çiğli'deki özel bir hastanede, annenin verici olması uygun bulununca, nakil gerçekleştirildi.

2 YIL SONRA BABADAN BÖBREK NAKLİ

O dönem İzmir'de, tek çocuklarıyla yeniden doğduklarını ve Türkiye'nin ikinci vatanları olduğunu söyleyen baba Giorgi Khupenia, nakilden 2 yıl geçtikten sonra, Gürcistan'da çocuklarının böbrek nakline karar verilmesi üzerine tekrar İzmir'e geldi. Gürcü Catherine ve Giorgi Khupenia çifti böbrek nakli için Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan testlerde, baba Giorgi'nin dokularının oğluyla uyuştuğu tespit edildi. Bunun üzerine, Op. Dr. Cezmi Karaca başkanlığında, Op.Dr. Cem Tuğmen ve Op.Dr. İsmail Sert oluşan ekip kısa süre önce başarılı bir operasyonla böbrek naklini gerçekleştirdi.

İKİNCİ KEZ HAYATA BAĞLANDI

Çocuğunun ikinci kez hem de İzmir'de hayata bağlanmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu kaydeden anne Catherine Khupenia, şöyle konuştu: "Gürcistan'da çocukların organ naklinde problem var. Daha önce ben karaciğerimden bir parça vermiştim. Şimdi de babasından alınan böbrek oğluma nakledildi. Çok mutluyuz. Burada doktor ve hastane çalışanları bizimle çok ilgilendi."