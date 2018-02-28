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Anne ve bebeğinin ölümden döndüğü anlar

Sokak ortasında kucağında bebek olan kadına çarpan taksici, aracından inerek annenin durumuna bakmak yerine hakaretler savurup olay yerinden kaçtı.

İHA | 28.02.2018 - 11:16..
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Anne ve bebeğinin ölümden döndüğü anlar

CHP'nin "Sarı öfke patlamak üzere" ifadeleriyle gündeme getirdiği taksicilerden biri, İstanbul'da skandala imza attı.

Güngören ilçesinde bir kadın bebeğiyle birlikte 34 TEC 06 plakalı taksiye binerek sokak üzerinde oturan bir arkadaşına misafirliğe gitti. Taksi ücretini ödeyen kadını sürücü sokak ortasında indirdi.

GERİ GİDEN TAKSİ KADINA ÇARPTI

Ardından kadın aracın arka kapısından inerek kaldırıma doğru yürümeye başladı. O esnada geri manevra yapan taksi sürücüsü bir anlık dikkatsizlik sonucu indirdiği kadına çarptı.

KÜÇÜK BEBEK YARA ALMADI

Çarpmanın etkisiyle yere düşerek ölümden dönen kadın, kucağından kayan bebeği son anda yakaladı. Kadın ve 1 buçuk aylık bebeği şans eseri kazadan yara almadan kurtulurken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Anne ve bebeğinin ölümden döndüğü anlar

Anne ve bebeğinin ölümden döndüğü anlar

"DUA ET ARACIMA BİR ŞEY OLMADI"

Olayın ardından taksinin kadına çarptığını gören başka bir kadın sürücü, koşarak yere düşen kadının yanına geldi. Taksi sürücüsü ise kadına çarptığını fark ederek araçtan indi. Kadınla tartışan taksi sürücüsü, kadına hakaretler savurarak, “Dua et aracıma bir şey olmadı” dedi.

KADIN ŞOKA GİRDİ

Taksi sürücü daha sonra aracına binerek sokaktan uzaklaştı. Ölümden dönen kadın ve bebeği ise çevredeki vatandaşlar tarafından kaldırıma götürülerek sakinleştirildi. Kazanın şokunu bir süre atlamayan kadına su verildi. Bir süre sokak üzerinde markette oturan kadın ardından içeriye girdi.

Anne ve bebeğinin ölümden döndüğü anlar

ŞİKAYETÇİ OLACAK

Olayı gören Bekir Murat, “Taksi şoförü sokakta müşteriyi indirdi. Sonra arkasına bakmadan geri manevra yaptığı esnada çocuklu bir kadına çarptı. Sonra kadına hakaret ederek bastı gitti. Baya hakaret etti. ‘Arabama zarar gelseydi, o zaman görürdün’ dedi. Kadının çocuğu 1 buçuk aylık falandı. Sonra ben dışarıya çıktım kadını aldım kaldırıma oturttum. Çocuğunu da kızıma verdim. Biraz sakinleştirdikten sonra, ‘Şikayetçi olmak isterseniz kamera görüntüleri var. Polis çağıralım ilgilensinler’ dedim. Kadın da, ‘Ben siteye misafirliğe geldim. Sonra şikayette bulunacağım’ dedi. Kadın yere düştü, çocuk da kadının kucağındaydı” dedi.

Anne ve bebeğinin ölümden döndüğü anlar

"ÇOCUĞU HAVADA SON ANDA TUTTU"

Market sahibi Mehmet Çakır ise, “Taksici bir geriye doğru manevra yaptı, sonra da kadına çarptı. Sonra da kadına hakaretler dolu sözler söyledi. Kadını içeride sakinleştirdik. Şikayetçi olacaksanız kayıtları verelim dedik. Kadının kucağında 1 buçuk aylık çocuk vardı. Taksi çarpınca ikisi birlikte yere düştü. Çocukta hafif havaya fırladı ama kucağında olduğu için kadın hemen yakaladı. Hakaret ettikten sonra bastı gitti. Yaraları yoktu” ifadelerini kullandı.

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