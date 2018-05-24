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Anne ve çocuğu tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Rusya'da karşıdan karşıya geçmek isteyen anne ve çocuk, neredeyse aracın altında kalıyordu.

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 09:30..
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Rusya'da tır sürücüsünün dikkatsizliği, neredeyse birçok kişinin yaşamına mâl oluyordu. Ancak olay, şans eseri küçük sıyrıklarla atlatıldı.

Anne ve çocuğu tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu

DURAMAYAN TIR TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI

Karşıdan karşıya geçmek isteyen bir anne ve çocuğu, akan trafik nedeniyle zorlandı. Üstüme üstlük bir de karşıdan hızla ve dikkatsiz bir şekilde gelen araç, kazaya neden oldu.

ANNE VE ÇOCUĞU YOLLARINA DEVAM ETTİ

Anne ve çocuğu ise tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza sonrası anne ve çocuğu hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti. O anları ise bir araçta bulunan kamera anbean görüntüledi.

Anne ve çocuğu tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu ViDEO

Anne ve çocuğu tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu

SÜRÜCÜLER HAFİF YARALANDI

Kaza sonrası 4 araç birbirine girerken, ölen olmadı. Ancak yetkililer, araçta bulunanların olayı hafif sıyrıklarla atlattığını açıkladı.

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