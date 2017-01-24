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Anne ve oğlu uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Konya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda, anne ve oğlunun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı

24.01.2017 - 11:35
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Anne ve oğlu uyuşturucu operasyonunda yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, bir grubun uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

7 GÖZALTI

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Yakalananlar arasında anne Dudu G. ve oğlu Ali G'nin de bulunduğu öğrenildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Baskın yapılan yerlerdeki aramalarda, bir miktar eroin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

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