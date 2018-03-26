Anneannesini döverek öldüren sanığa müebbet hapis

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Onur Kamber Kançok, taraf avukatları ve yakınları katıldı.

Savcı, sanığın "kendisini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması yönünde önceki duruşmada verdiği mütalaayı yineledi.

ALKOL VE UYUŞTURUCU KULLANDIĞI İÇİN OLAY ANINI HATIRLAMADI

Türkçeyi yeteri kadar konuşamadığından tercüman aracılığıyla Almanca savunma yapan Kançok, söyleyecek çok şey olduğunu ancak heyecandan hiçbir şey söyleyemediğini belirterek, alkol ve uyuşturucu kullandığından olay anını hatırlamadığını iddia etti.

Kançok, "Bu olayı bilerek ve isteyerek gerçekleştirmedim. Adalete güveniyorum." beyanında bulundu.

CEZASI MÜEBBET HAPSE İNDİRİLDİ

Mahkeme heyeti, "kendisini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezasını müebbete indirdi.

Heyet, sanık Kançok'un tutukluluk halininin devamına karar verdi.