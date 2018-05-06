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Anneler Günü'nün ortaya çıkışı

Annesini 1907'de mayıs ayının ikinci pazar günü kaybeden Philadelphialı Anna Jarvis, bu günün "Anneler Günü" olarak kutlanmasına öncülük etti.

AA | 06.05.2018 - 13:14..
  1. Haberler
  2. Tarih

Philadelphialı Anna Jarvis'in annesinin ölüm yılı olan mayıs ayının ikinci pazarının Anneler Günü olarak kutlanması için başlattığı kampanya, bu günün annelere adanmasını sağladı.

BİNLERCE YILDIR KUTLANIYOR

Anneler için yapılan kutlamalar, asırlar öncesine dayanıyor ve Sümerlere kadar gidiyor. Analık, ilk çağlarından bu yana "İştar", "Kybele", "Rhea" ve daha birçok yerel ve dönemsel isimlerle, doğurganlık niteliği ön plana çıkarılarak doğanın uyandığı bahar mevsimiyle özdeşleşti. Her bahar yapılan kutlamalar gelenekselleşerek binlerce yıl sürdü.

''ANNELERİN PAZARI''

İngilizler arasında 1600'lü yıllarda "Annelerin Pazarı" adıyla Lent döneminin dördüncü pazar günü kutlamalar yapılmaya başlandı. İngilizler, bu özel günde izinli sayılarak tüm günlerini evlerinde anneleriyle geçiriyorlardı. Annelerine ''Anne Keki'' adıyla pasta götürme adeti de yerleşmişti.

Hristiyanlığın Avrupa'da yayılmasından sonra bu kutlama, ''Anneler Kilisesi''ni onurlandırmak amacıyla değişti. Zamanla kilise festivali, ''Annelerin Pazarı'' kutlamalarıyla birleşti.

AMERİKA'DA YÜRÜYÜŞLE BAŞLADI

Anneler Günü ile ilgili ilk resmi kutlama önerisi, Amerika'da 1872 yılında Julia Ward Howe tarafından barışa adanan bir gün olarak tasarlanarak Boston'da yürüyüşle başladı.

Philadelphialı Anna Jarvis, annesinin ölüm yıl dönümü olan mayıs ayının ikinci pazarının  Anneler Günü olarak kutlanması için 1907'de kampanya başlattı. Bir sene sonra bu gün Philadelphia'da kutlanmaya başlandı.

TÜRKİYE'DE 1955'TE

Anneler Günü kutlamaları 1911'de hemen her ülkeye yayıldı. ABD Başkanı Woodrow Wilson, 1914 yılında resmi bir açıklamayla mayıs ayının ikinci pazarını Anneler Günü olarak duyurdu. Türkiye'de ise Anneler Günü ilk kez 9 Mayıs 1955'te kutlandı.

 

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