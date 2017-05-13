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Anneler Korosu'ndan askerlere anlamlı beste

Nilüfer Kadın Korosu'ndaki 105 kadın, 'Anneler günü' için farklı bir projeye imza attı.

13.05.2017 - 11:10
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Bursa'da 11 yıl önce kurulan, 32- 78 yaşlarındaki kadınların oluşturduğu Nilüfer Kadın Korosu, konserleri ve yaratıcılıklarıyla ilgi çekiyor.

Daha önce hiç bir müzik eğitimi almayan kadınlardan oluşan ve 105 kadın ile sınırlı tutulan koroda, kanser tedavisi gören, psikolojik destek alan üyeler müzik ile hayat buluyor. Masraflarını kendileri karşılayan koro verdiği konserlerden elde edilen gelirleri, ücret istemeden hasta çocukların tedavisi, öğrencilere burs, kimsesiz çocuklar, eşlerinden şiddet gören kadınlar, sosyal projelere destek, sosyal dernek ve kurumlar yararına harcanmasını sağlıyorlar.

Anneler Korosu'ndan askerlere anlamlı beste

Diktirdikleri kendilerine özgü kıyafetler ile Roman havası oynayan, Sıra Gecesi Konseri ve Bursa Gezeği ile erkeklere meydan okuyan kadın korosu, WhatsApp üzerinden kendilerine okunduğu gibi gönderilen İngilizce, Almanca, Arapça, İtalyanca ve Rusça şarkıları ezberleyerek söylüyor.

Aldıkları özel davet üzerine Bulgaristan, Bosna Hersek, Hollanda, İtalya'dan konserler veren Nilüfer Kadın Korosu pazar günü kutlanacak anneler günü öncesi farklı bir çalışma yaptı.

ASKER OLDULAR MEHMETCİK İCİN BESTE YAPTILAR

Koro üyesi kadınlar 120'şer lira harcayarak yaptıkdıkları asker kıyafetlerini giyerek, Şef Dr. Aysel Gürel'in bestelediği, 'Annelerin Mehmetcik Marşı'nı ilk kez söylerken bunu klip haline getirdi.

Anneler Korosu'ndan askerlere anlamlı beste

Marşın sonunda hep birlikte selam veren koro adına konuşan Dr. Aysel Gürel, şöyle dedi: "Biz sosyal sorumluluk projeleri için varız. Kendimizi buna adadık. Pazar günü Anneler Günü. Mehmetciklerimiz annelerinin yanına gelemeyecek. Biz kıyafet giyerek onların yanına seslendirdiğimiz, 'Annelerin Mehmetcik Marşı' ile gidiyoruz. Dualarımız onlar için. Koroda yer alan arkadaşların tamama yakını dar gelirli. Arkadaşlarımız koroya devam etmek için bankadan kredi çekiyor, arkadaşlarından borç para alıyor. En büyük beklentimiz bize sponsor bulunması. Bu konuda maalesef hiç bir destek göremiyoruz."

ANELERİN MEHMETCİK MARŞI

Milletimiz sizinler gurur duyuyor.
Vatanın dört bir yanı huzur buluyor.
Namus, şeref, şan için nöbet tutuyor
Yaşa var ol KMehmetcik bu vatan için
Hayır dualarımız hepiniz için
***
Kutsal görevler için kışladasınız
Dağ  başında, mevzide, pusudasınız
Soğuk, kar kış demeden dağlardasınız.
Allah sizi korusun kötülüklerden,
Göğe açılan eller,  can-ı gönülden,
***
Fatih Sultan Mehmet'in torunlarıır,
Gazi Mustafa Kemal, çocuklarıdır
Anasının kınalı kuzularıdır,
Vatan borcu namus borcu deriz bekleriz,
Bizler Mehmetciklerin anneleriyiz.
***
Annelenizin ak sütü helal sizlere,
Anne sıcaklığıdır, hep kalbinizde,
Ayrılıklar olsa da, gönül birlikte,
Bayrağımız altında tek bir devletle,
Gururlu anneleriz, Mehmetciklerle.

Anneler Korosu'ndan askerlere anlamlı beste

Anneler Korosu'ndan askerlere anlamlı beste

Anneler Korosu'ndan askerlere anlamlı beste

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