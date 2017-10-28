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'Annen de bekar ben de' diyen komşusunu öldürdü

Adana'da komşusunu öldürüp bir miktar para ve altın ile telefonunu alan zanlı suçunu itiraf etti.

28.10.2017 - 17:33
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Adana'nın Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde perşembe günü, bir süre önce eşini kaybeden 3 çocuk babası Şükrü Esen, yalnız yaşamaya başladı. Komşuları, pazarlarda tuz satarak geçimini sağlayan Esen'den haber alamayınca merak etti. Evin açık penceresinden mutfağa giren bir komşusu, Şükrü Esen'i yerde hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekiplerin yaptığı incelemede, Esen'in sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

'Annen de bekar ben de' diyen komşusunu öldürdü

Araştırma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şükrü Esen ile aynı pazarda süpürge satan Murat Demirkıran'ın eve girip çıktığını saptadı. Bunun üzerine ifadesi için gözaltına alınan Demirkıran, suçunu itiraf etti.

'Annen de bekar ben de' diyen komşusunu öldürdü

"ANNEN DE BEKAR BEN DE LAFINI KALDIRAMADIM"

Demirkıran, "Şükrü amca bana 'Senin annen de bekar ben de bekarım, ne olacak bizim halimiz?' dedi. Bu lafını kaldıramadım, olay günü yanına gittim kahvaltı yaptık. Yine aynı lafı söyleyince, dayanamayıp öldürdüm." diye ifade verdi. Cinayeti işledikten sonra evdeki 3 bin 900 lira para, 3 yarım altın ve 2 cep telefonunu da aldığı belirlenen Murat Demirkıran, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Annen de bekar ben de' diyen komşusunu öldürdü

'Annen de bekar ben de' diyen komşusunu öldürdü

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