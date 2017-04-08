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Annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü

Ankara'da Suriye uyruklu 4 aylık bir bebek, annesinin emzirdiği sırada nefessiz kalması sonucu hayatını kaybetti.

08.04.2017 - 05:34
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sd

Ulubey Mahallesi 863. Sokak'ta bir gecekonduda eşi ve 4 çocuğuyla yaşayan Suriye uyruklu Takrid Elali, 4 aylık bebeği Fatıma'yı emzirmeye başladı.

EŞİNDEN YARDIM İSTEDİ

Bir süre sonra bebeğinin nefes alamadığını fark eden kadın, eşi Abdulcelil Elali'yi uyandırarak yardım istedi. Baba Elali tarafından yapılan ihbar sonucu eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, bebeğin öldüğünü belirledi.

İlk belirlemelere göre, bebeğin annesinin yanlış pozisyonda emzirmesi nedeniyle boğularak yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Fatıma bebeğin cesedi savcının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

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