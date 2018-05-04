Annesi Murat Boz'un Aslı Enver'e dönmesini istiyor

Popçu Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver, Ocak 2016’da aşk yaşamaya başlamıştı. Evlilik hazırlığı yapan çift 1 ay önce birlikte oturdukları evde büyük bir kavga ederek ayrılmıştı.

Murat Boz’un annesi Nedret Boz devreye girmiş, ama sevgililer tüm barıştırma çabalarına rağmen birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı.

NEDRET BOZ BARIŞSSINLAR İSTİYOR

Nedret Boz barıştan umudunu kesmedi. Hala oğlu ile çok sevdiği gelin adayı Aslı Enver’in bir araya geleceğini, güzel günlerin yeniden başlayacağını ümit ediyor.

AİLE FOTOĞRAFLARI DURUYOR

Kayınvalide Nedret Boz oğlu Murat Boz’un aksine Aslı Enver’i Instagram’dan takip ediyor. Birlikte çekilmiş mutluluk dolu fotoğraflarını da silmiyor.