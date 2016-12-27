Rize'de bir kadın annesi ölen buzağını evine aldı

Rizeli Leyla Çelik, doğum sırasında annesi ölen ve "Kadife" adını verdiği buzağıyı evinde besliyor. Babasının vefatı sonrası yaşadığı İstanbul'u terk eden Çelik, memleketi Rize'nin İyidere ilçesindeki annesinin yanına yerleşti.

ADINI KADİFE KOYDU

Burada beslediği "Hanımkız" isimli ineğinin, 15 gün önce yavrusunu dünyaya getirirken can vermesinden büyük üzüntü duyan Çelik, "Kadife" adını verdiği buzağının bakımını üstlendi.

SOĞUK NEDENİYLE EVE ALDI

"Kadife"ye bir süre ahırda bakan Çelik, soğuk nedeniyle hastalanması üzerine buzağıyı evinde beslemeye başladı.Yaklaşık 10 gündür evinde baktığı buzağıya iğne yapan ve biberonla süt veren Çelik, ördüğü elbiseyi giydirdiği "Kadife"nin altına bez bağlıyor, zaman zaman güzel kokması için parfüm sıkıyor."Veteriner, yalnız bulunduğu ve annesinin kanadı altında olmadığı için üşüttüğünü ve tedavi olması gerektiğini söyledi. Antibiyotik ve iğne tedavisi verdi. Üşüdüğü için eve aldım, burada yatak yaptım. Düzenli olarak iğnelerini yaptım. Son iğnesini dün vurdum. Şimdi sağlığı yerinde. Yemeğini yiyor ve zıplıyor." dedi.

"Kadife"ye çok alıştığını kaydeden Çelik, "Evin bir ferdi gibi oldu. Zaten bir çocuk özlemi içerisindeyiz. Evimizde bir çocuk yok ve kalabalık değiliz. Annem ile yaşıyoruz. Bir yalnızlık ve hep bir çocuk özlemi vardı. Bu sanki bize bir çocuk oldu. Evladımız, büyütüyoruz annem ile beraber." diye konuştu.

"GÜNDÜZLERİ BEZ TAKIYORUM"

Eve aldıkları ilk zamanlarda buzağının çok rahat olmadığını aktaran Çelik, "Eve ve bize alışınca oldukça rahatladı. Tedirgin bakışları vardı. Şimdi hep burada yaşayacak gibi rahat tavırları var. Bez aldım. Gündüzleri bez takıyorum.

Gece daha çok yatacağı yeri havlu ve büyük poşetlerle muhafaza ediyorum. Bize hiçbir sıkıntı vermiyor. Günde iki makine çamaşırı var. Plaj havlularım var çok sayıda, altına seriyorum. Hiçbir sıkıntımız yok. Kendi evladımız olsa bu kadar içimize sinerdi." ifadelerini kullandı.

"BEN BİR YERE GİDİNCE ANNEM BAKIYOR"

Çelik, gece gündüz birlikte oldukları buzağıya çok alıştığını belirterek, "Ben bir yere gitsem annem bakıyor. Çok alıştık ona. Özellikle sobadan kollamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.