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Annesinden ayrılan adama kurşun yağdırdı

Kahramanmaraş'ta bir kişi, annesinin eski imam nikahlı eşini tabancayla öldürdü.

AA | 13.02.2018 - 00:41..
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Mustafa Ertanıdır (43), İsa Divanlı Mahallesi Sarayaltı Caddesi'nde eski imam nikahlı eşi Suzan T. (40), oğulları M.T. (20) ve A.Y.M. (16) ile karşılaştı. Henüz belirlenemeyen nedenle Ertanıdır ile Suzan T. ve oğulları arasında tartışma çıktı.

Annesinden ayrılan adama kurşun yağdırdı

ANNESİNİN SİLAHIYLA VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine Suzan T'nin küçük oğlu A.Y.M. annesine ait bulundurma ruhsatlı tabanca ile Ertanıdır'a ateş etti. Yaralanan Ertanıdır, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Suzan T. ile oğulları M.T. ve A.Y.M. polis ekiplerince Trabzon Caddesi'nde yakalandı alındı.

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