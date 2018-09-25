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Annesinden şiddet gören minik kız koruma altına alındı

İstanbul'da şiddet gören minik kız çocuğunun, annesiyle birlikte yaşadığı çöp evinin görüntüleri ortaya çıktı.

İHA | 25.09.2018 - 16:37..
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Tuzla'da A.D. isimli bir kadının sokak ortasında minik kızına şiddet uygulaması mahalleliyi ayağa kaldırdı. Görüntülerin ardından harekete geçen Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, anne A.D.'yi gözaltına aldı.

ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

İfadesi alınmaya başlanan annenin psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi. Şiddete maruz kalan minik çocuk ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Annesinden şiddet gören minik kız VİDEO


ANNE KIZ ÇÖP EVDE YAŞIYORDU

Şiddet gören minik kız çocuğunun annesiyle birlikte yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı. Adeta bir çöp evi andıran dairenin duvarlarında çeşitli yazılar olduğu görüldü. İçler acısı haldeki evde çöplerin biriktiği, tuvalet ve banyonun da pislik içerisinde olduğu görüldü.

Annesinden şiddet gören minik kız koruma altına alındı

Annesinden şiddet gören minik kız koruma altına alındı

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