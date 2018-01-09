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Annesine fotoğrafını paylaştı diye dava açan genç

İtalya'da mahkeme oğlunun fotoğraflarını paylaşan annenin o fotoğrafları oğlu istemediği için silmesi gerekiğine hükmetti.

Haber Merkezi | 09.01.2018 - 19:38..
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İtalya'nın başkenti Roma'da 16 yaşında bir genç annesinden sosyal medyada paylaştığı kendi fotoğraflarını silmesini istedi.

ANNE İZNİ OLMADAN ÇOCUĞUN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞAMAZ

Ancak annesi fotoğrafları silmeyi kabul etmeyince babasının da desteğiyle mahkemeye annesinin kendi fotoğraflarını izni olmadan kullandığını belirtti.

Annesine fotoğrafını paylaştı diye dava açan genç VİDEO

10 BİN EURO ÖDEYEBİLİR

Mahkeme fotoğrafların silinmesi gerektiğine hükmetti. Anne fotoğrafları silmez veya ileride tekrar paylaşırsa oğluna 10 bin euro ödeyecek.

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