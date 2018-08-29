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Annesine gitmek istemeyen kızı zorla babasından aldılar

Bağcılar’da annesi ve babası boşanan 10 yaşındaki Yağmur, kısa süreliğine kaldığı babasından annesine teslim edilmek üzere icra memurları tarafından zorla alındı.

İHA | 29.08.2018 - 11:00..
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İstanbul Bağcılar’da yaşayan Metin Çorlu, geçtiğimiz senelerde eşine boşanma davası açtı. 5 yıl süren mahkeme süresince kızının velayeti geçici olarak anneye verildi.

Bu süre zarfında kızıyla zaman zaman görüşen baba Metin Çorlu, açtığı dava ile yaz tatilinde kızının bir ay kendisinde kalması hakkını kazandı.

GİTMEK İSTEMEDİ, ZORLA GÖTÜRÜLDÜ

Bir aylık süre sonunda ayrılamayan baba kız, eski eşin açmış olduğu icra davasıyla ayrılmak zorunda kaldı. Minik Yağmur, ağlayarak gitmek istemediğini ifade etmesine rağmen, annesi, polis ekipleri, icra memurları ve pedagog eşliğinde babasından alındı.

Annesine gitmek istemeyen kızı zorla babasından aldılar

Baba ve kızın ayrılmamak için verdiği mücadele ve yakarışları ise görenlerin yüreğini dağladı.

Annesine gitmek istemeyen kızı zorla babasından aldılar VİDEO

"BEN MAL MIYIM"

Kendisini almaya çalışan annesine de tepki gösteren minik Yağmur "ben mal mıyım" diyerek bağırarak babasına sarıldı. Annesinin tüm çabalarına rağmen babasının kucağından inmeyen Yağmur, "Baba beni bırakmayacaksın değil mi" diyerek uzun süre gözyaşı döktü.

Annesine gitmek istemeyen kızı zorla babasından aldılar

ANNESİNE TESLİM EDİLDİ

Memurların ısrarı üzerine kızı ile birlikte evinden aşağı inen baba Metin Çorlu, "Zorla götürüyorlar seni kızım. Bu ülkede böyle" diyerek duruma isyan etti. Metin Çorlu ve kızı Yağmur, sonunda polis aracına binerek karakola gitti. Karakolda Yağmur annesine teslim edildi.

Baba Metin Doğan, kızının velayetini almak için gereken her türlü mücadeleyi vereceğini ifade etti.

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