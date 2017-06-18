Annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki bir apartmanda oturan Mehmet T. (37) ile oğlu Sedat T. (19) arasında akşam çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

8 YERİNDEN...

Kavga sırasında Sedat T. mutfaktan aldığı bıçakla babasını 8 yerinden bıçakladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan baba Mehmet T, kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Sedat T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANNESİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN...

Sedat T'nin ilk ifadesinde, babasının ikinci evlilik yapmak istediğini, bu nedenle tartıştığı annesine sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüğü belirtildi. Zanlının, olay sırasında evde olmadığını, kardeşi U.T'nin cep telefonundan kendisine ulaşarak babasının annesini dövdüğünü iletmesi üzerine eve geldiğini ve babasıyla tartıştığını, ardından çıkan kavgada babasını bıçakladığını söylediği öğrenildi.