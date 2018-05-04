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Annesini bıçaklayıp, 6 aylık bebeğini balkondan attı

Ankara'da psikolojik rahatsızlığı bulunan Özlem T. annesini bıçakladıktan sonra 6 aylık kız bebeğini balkondan aşağı attı. Ağır yaralanan bebek tedaviye alındı.

DHA | 04.05.2018 - 18:56..
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Akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde 186'ncı Sokak'taki 4 katlı apartmanın 2'nci katında oturan evli ve 1 çocuk annesi Özlem T., ismi öğrenilemeyen annesini sırtından bıçaklayıp balkona kilitledikten sonra 6 aylık kız bebeği ile diğer balkona geçti.

BEBEĞİNİ BALKONDAN ATTI

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı kadını almak için balkona çıktığında, psikolojk rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen Özlem T., bebeğini diğer balkondan attı.

Annesini bıçaklayıp, 6 aylık bebeğini balkondan attı

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Beton zemine çakılan bebek ağır yaralandı. Elinde bıçak taşıyan Özlem T. kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.
Bebek ve anneannesi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Annesini bıçaklayıp, 6 aylık bebeğini balkondan attı

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