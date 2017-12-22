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Annesini boğan genç: Neden öldürdüm hatırlamıyorum

Bursa'da annesi Nevin Sevinç'i boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Aykut Sevinç, ilk duruşmadaki ifadesiyle dikkat çekti.

DHA | 22.12.2017 - 11:41..
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Geçen nisan ayında, merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Sakarya Sokak'ta meydana gelen olayda, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Aykut Sevinç, annesi Nevin Sevinç ile tartıştı.

"ANNEMİ ÖLDÜRDÜM" DİYE SOKAKTA BAĞIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Aykut Sevinç, eline geçirdiği örtü ve yastıkla annesini boğarak öldürdü. Daha sonra evden çıkıp, "Annemi öldürdüm" diye bağıran Sevinç, o sırada sokaktan geçen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Eve giren polisler, Nevin Sevinç'in cansız bedenini buldu. Aykut Sevinç, emniyetteki ilk ifadesinde, kız arkadaşıyla ilişkisini onaylamadığı için annesiyle tartıştığını ileri sürerek, "Rüyamda annemi öldürmem gerektiğine dair işaret almıştım. Ben de öldürdüm." dedi. 'Uyuşturucu kullanmak' ve 'adam yaralamak' suçlarından sabıkası bulunan, bir süre önce de cezaevinden çıkan Sevinç, sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Annesini boğan genç: Neden öldürdüm hatırlamıyorum VİDEO

Annesini boğan genç: Neden öldürdüm hatırlamıyorum

"ANNEMİ NEDEN ÖLDÜRDÜĞÜMÜ HATIRLAMIYORUM"

Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, hakkında ‘yakın akrabayı öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Aykut Sevinç’in yargılanmasına başlandı. Duruşmada annesini neden öldürdüğünü hatırladığını öne süren Sevinç, "Ben annem ile birlikte yaşıyordum. O gün evimize genç bir kadın geldi. O sırada arkadaşım Ufuk ile oturuyorduk, annem de evdeydi. Kadın, bizimle sohbet etti. Bu sırada anlayamadığım bir şeylerle uğraştı. Büyü yaptığını zannediyorum. Daha sonra kadın da Ufuk da gitti. O akşam ne yaptığımı bilemez bir haldeydim. Gece yarısı da annemi öldürdüm. Çok pişmanım, ama annemi neden öldürdüğümü hatırlamıyorum." diye konuştu.

AKLİ DENGESİ GÖZLENECEK

Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanık Aykut Sevinç’i, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi ile 4'üncü İhtisas Dairesi’ne sevk etti. Duruşma, ertelendi.

Annesini boğan genç: Neden öldürdüm hatırlamıyorum

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