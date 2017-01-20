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Annesini döven üvey babasını öldürmüştü: Hapsi istendi

Üvey babasını annesini dövdüğü için öldüren Fatma Türkan'ın 18 yıla kadar hapsi istendi.

20.01.2017 - 10:23
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Merkez Osmangazi İlçesi’de geçtiğimiz 2 Haziran günü meydana gelen olayda Fatma Türkan, babasından ayrılan annesi Cemile Vural’ın 2012 yılında evlendiği üvey babası Nihat Vural’ı, annesinin boğazına makas dayadığı gerekçesiyle bıçakla ağır yaraladı.

Annesini döven üvey babasını öldürmüştü: Hapsi istendi

EV HAPSİNE ALINMIŞTI

Hastaneye kaldırılan Nihat Vural yaşamını yitirirken, gözaltına alınan Fatma Türkan ’adam öldürmek’ suçundan çıkartıldığı mahkemece, cinayetin ’meşru savunma’ ve ’zorunluluk’ sonucu işlendiği kanaatine varılarak, ’meşru savunma sınırının aşılması’ nedeniyle elektronik kelepçeli olarak ev hapsine alındı.

"MAKASI ANNEMİN BOĞAZINA DAYAYINCA KOKTUM"

Hakkında Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ’Haksız tahrik altında adam öldürme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak’ suçundan dava açılan Fatma Türkan ilk duruşmasında verdiği ifadesinde, "Üvey babam Nihat Vural, sadece anneme değil bana da şiddet uyguluyordu. Olay günü annemi dövdü. Bir elinde jilet diğerinde makas vardı. Makası annemin boğazına dayayınca çok korktum. Engel olmak istedim. Beni itince masa üzerindeki bıçağı alıp bir kez salladım. Ona isabet etmiş. Pişmanım" dedi.

18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Daha sonraki duruşmada ev hapsi kaldırılan tutuksuz sanık Fatma Türkan’ın yargılamasına devam edildi. Tutuksuz sanık Fatma Türkan’ın gelmediği Avukatı Özgür Abatay’ın hazır bulunduğu yargılamada mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı, aşırı tahrikin dikkate alınarak Fatma Türkan’a 12 ile 18 yıl arasında hapis cezası verilmesini istedi. Mahkeme, karar için ertelendi.

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