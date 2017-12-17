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Annesini öldüren Amerikalı: Ruslar zihnimi kontrol etti

Kaliforniya eyaletinde annesini bıçaklayarak öldüren bir kişi "O sırada zihnimi Rusya kontrol ediyordu" dedi.

Detay Haber | 17.12.2017 - 04:24..
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Matthew Jensen isimli bir kişi ekim ayında annesini 42 yerinden bıçaklayarak acımasızca katletti. Kendisini de bıçakla öldürmeye çalışan Jensen'a polis engel oldu.

"RUSLAR OLMASA MUTLU BİR YAŞAMIM VARDI"

Daha sonra sorguya alınan Jensen, cinayeti işlemesini kafasının içindeki bazı seslerin kendisine söylediğini ve Rusya'nın telepatik bir şekilde zihnini kontrol edip talimatlar verdiğini ileri sürdü. Jensen, Ruslar tarafından uzaktan kumanda edilmemiş olması halinde mutlu bir yaşam sürdüğünü ve hiç kimseyi öldürmek için bir sebebi olmadığını iddia etti.

Annesini öldüren Amerikalı: Ruslar zihnimi kontrol etti

"AKLİ DENGESİZLİKTEN" SUÇSUZ

Kaliforniya'daki soruşturmacılar, cinayetin işlendiği günden bir gün önce, 23 Ekim'de annenin oğlunu tuhaf davrandığı gerekçesiyle kliniğe götürüp akıl sağlığı muayenesi yapılmasını istediğini tespit etti. Akıl hastalığı olduğu belirtilen Jensen'ın çıkarıldığı ilk mahkemede suçlu olmadığına hükmedildi. 17 Ocak'ta bir kez daha hakim karşısına çıkması bekleniyor.

CEZA ALMAKTAN KURTULMAK İÇİN Mİ

Jensen'ın 'Rusya'nın zihin kontrolü' hikayesini nereden esinlenerek uydurduğu bilinmiyor. Medyadaki Rusya'ya yönelik suçlamaları duymasının rahatsızlığıyla birleşip böyle bir duruma yol açmış olabileceği veya ceza almaktan kurtulmak için bilinçli olarak bu yola başvurmuş olabileceği söyleniyor.

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