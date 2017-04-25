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Annesini öldüren katil intihar etti

Balıkesir'de 'vahiy geldi' diyerek annesini öldüren 41 yaşındaki Ahmet Erkan, tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatına son verdi.

25.04.2017 - 09:38
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Balıkesir'de psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Ahmet Erkan, birlikte oturduğu annesi Münevver Erkan'ı boğazını keserek öldürdü.

"VAHİY GELDİ"

Olaydan sonra kaçan Erkan, jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada Aralık ayında bir akaryakıt istasyonunda yakalandı. Annesini öldürdüğünü itiraf eden Ahmet Erkan, "Vahiy geldi, ilahi adalet" diye ifade vermişti.

CEZAEVİNDE KENDİNİ ASTI

Tutuklanarak cezaevine konulan Ahmet Erkan, geçen hafta sabaha karşı 03:00 sıralarında kendini asarak intihara kalkıştı. Cezaevindeki koğuşta çarşafı halat haline getiren ve ardından tuvalete geçerek kendini su borusuna asan Erkan’ı, bir başka mahkûm görerek cezaevi yetkililerine bildirdi.

Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Erkan, yoğum bakım servisinde bir hafta boyunca tedavi görmesine karşın bugün yaşamını yitirdi. Erkan’ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Annesini öldüren katil intihar etti


Annesini öldüren katil intihar etti

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