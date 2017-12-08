taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.448
USD
3,8682
EURO
4,5528
ALTIN
155,33
PETR
62,0700

Annesini rahatsız eden kişiyi öldürdü

Kütahya’da bir genç, annesini rahatsız ettiğini ileri sürdüğü kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

İHA | 08.12.2017 - 06:38..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

43 yaşındaki Hüseyin Özkıyak, daha önceden aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen S.Ç.’nin evinin önüne geldi. Özkıyak ile evine girmeye çalıştığı kadının 25 yaşındaki oğlu Murat Ç. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Annesini rahatsız eden kişiyi öldürdü

POMPALI TÜFEKLE VURDU

Evinden pompalı tüfek alıp gelen Murat Ç, kaçmaya çalışan Özkıyak’a apartmanın önünde ateş etti. Başına ve vücudunun bazı yerlerine mermi isabet eden Hüseyin Özkıyak, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ceset, olay yeri incelemesinin ardından Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na gönderildi.

Annesini rahatsız eden kişiyi öldürdü

KISA SÜRE ÖNCE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Maktul Hüseyin Özkıyak’ın bazı suçlardan kaydının bulunduğu ve bir süre önce denetimli serbestlikle cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

Olay yerindeki polis ekibine teslim olan Murat Ç. ise gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Annesini rahatsız eden kişiyi öldürdü

İlginizi Çekebilir
Adana'da Karayolları hizmet binası küle döndü
Adana'nın Kozan İlçesinde Karayolları 56. Şube şefliğine ait hizmet binasında gece geç saatlerde sebebi belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı.
Trump'ın Kudüs kararı uzmanları korkuttu
Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesinin ardından Uluslararası hukuk uzmanları, DEAŞ'ın yeniden faaliyete geçebileceğini belirtti.
Sarhoş adam aynadaki yansımasına hesap ödemeye kalktı
Türkiye'de oturduğu büfeden çıkan bir adam, aynada gördüğü kendi yansımasına hesap ödemeye kalktı.
Diyarbakır'da kumar oynayanlara ceza yağdı
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün yaptığı asayiş uygulamasında, tombala oynayan 157 kişiye 36 bin TL para cezası kesildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Özülker: ABD Körfez'deki kuşağın başına Arabistan'ı koydu

Özülker: ABD Körfez'deki kuşağın başına Arabistan'ı koydu

30
Lavrov'un Kudüs cevabı sonrası gazeteci odayı terk etti

Lavrov'un Kudüs cevabı sonrası gazeteci odayı terk etti

14
Konyaspor da UEFA'dan elendi

Konyaspor da UEFA'dan elendi

5
Barutçugil: Türkler milattan önce kağıt yapmayı biliyordu

Barutçugil: Türkler milattan önce kağıt yapmayı biliyordu

59
İsrail Gazze'yi vurdu

İsrail Gazze'yi vurdu

42
Orgeneral Akar Yunan mevkidaşıyla görüştü

Orgeneral Akar Yunan mevkidaşıyla görüştü

15
UEFA'da seri başı takımlar belli oldu

UEFA'da seri başı takımlar belli oldu

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM