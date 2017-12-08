Annesini rahatsız eden kişiyi öldürdü

43 yaşındaki Hüseyin Özkıyak, daha önceden aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen S.Ç.’nin evinin önüne geldi. Özkıyak ile evine girmeye çalıştığı kadının 25 yaşındaki oğlu Murat Ç. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.





POMPALI TÜFEKLE VURDU

Evinden pompalı tüfek alıp gelen Murat Ç, kaçmaya çalışan Özkıyak’a apartmanın önünde ateş etti. Başına ve vücudunun bazı yerlerine mermi isabet eden Hüseyin Özkıyak, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ceset, olay yeri incelemesinin ardından Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na gönderildi.

KISA SÜRE ÖNCE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Maktul Hüseyin Özkıyak’ın bazı suçlardan kaydının bulunduğu ve bir süre önce denetimli serbestlikle cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

Olay yerindeki polis ekibine teslim olan Murat Ç. ise gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.



