Annesini terk eden babasını bıçakladı

Seyhan'da çaldıkları iki motosikleti başka bir çalıntı motosikletle çeken üç şüpheli, polis takibi sonrası araçları bırakıp kaçtı.

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Emniyet teşkilatında açığa alınan personelin tam listesi

FETÖ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen ve açığa alınan 9 bin 103 emniyet personelinin tam listesi yayımlandı.