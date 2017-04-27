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Annesini terk eden babasını bıçakladı

Bolu'da kendisi doğmadan önce annesini terk etmekle suçladığı babasını bıçakla yaralayan 23 yaşındaki Halil İbrahim Ö, gözaltına alındı.

27.04.2017 - 07:13
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Halil İbrahim Ö, kendisi doğmadan önce annesini terk etmekle suçladığı Fuat Nazim Ö. ile Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki içkili bir restoranda karşılaştı.

Halil İbrahim Ö, yanında bulunan bıçakla babasına saldırdı. Yaşanan arbedede baba Fuat Nazim Ö, karın bölgesinden bıçakla yaralandı.


Annesini terk eden babasını bıçakladı

Görgü tanıklarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polisler, Halil İbrahim Ö'yü kaçmaya çalışırken gözaltına aldı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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