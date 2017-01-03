Annesinin doğum tarihi 10 milyonluk ikramiyeyi kaçırttı

31 Aralık 2016'da yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 60 milyon liranın yanı sıra 10 milyon lira, 5 milyon lira, 2 milyon lira, 1 milyon lira ve 500 bin liralık ikramiye verildi. 10 Milyon lira '0550921' nolu bilete isabet etti. Denizli'nin Bekilli İlçesinde ikamet eden Mustafa Orhan, 10 milyon lirayı ‘0550975’ numaralı rakamla kıl payı kaçırdı. Pamukkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği Bölümünden mezun olan 23 yaşındaki Mustafa Orhan, 10 milyon liralık bileti kıl payı kaybettiğini şu açıklamalarla ifade etti:



“Yılbaşı gecesi çekiliş saati geldiğinde çekilişi izledim. Büyük ikramiye çıkmayınca televizyonu kapattım. Sonrasında yılbaşı çekilişi için bilet sorgulamanın tam listesi açıklanınca, 10 milyon lira olan kısmına sırasıyla bakmaya başladım. 10 milyon liralık biletin sayılarına baktığımda '05' tamam dedim, '50', sonra 4. rakama gelmişti, '9' rakamı da gelince kesin bana çıktı dedim. 5'te 5 gidiyordum ümitlendim, ama son rakamlara baktığımda benim biletimin numarasının sonunun 75 olduğunu gördüm. 10 milyon lira isabet eden biletin son rakamları ise 21 idi. Halbuki 10 milyon liralık bileti ‘05500921' biletçide elime almıştım. O sırada yanımda bulunan annem geldi, 75 doğumlu olduğundan diğer bileti '0550975' seçtim. Büyük ihtimalle o bilet Denizli'de birisine çıktı, şans başkasının yüzüne güldü. Yani 10 milyon liralık bilet Denizli'de bir adamda ama beni teğet geçti" dedi.