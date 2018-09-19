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Annesinin huzurevine yerleştirilmesine karşı çıkan kardeşini vurdu

Bursa'da yatalak annesini huzurevine yerleştirmek isteyen Muharrem Y., karşı çıkan kardeşini sokak ortasında vurdu.

İHA | 19.09.2018 - 22:48..
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64 yaşındaki Muharrem Y. ile kardeşi 57 yaşındaki Ramadan Y. annelerinin durumu konusunda anlaşamadı. Ramadan Y., annesinin yatalak olmasından dolayı huzurevine yatırmak isteyen Muharrem Y.'ye karşı çıktı.

SOKAK ORTASINDA KURŞUNLANDI

83 yaşındaki yatalak annesi Fatma Y.'ye evinde bakan Ramadan Y., cadde üzerindeki çay ocağında oturduğu sırada yanına ağabeyi Muharrem Y. geldi. Muharrem Y., annesini huzurevine yerleştirmek istidiğini söyleyince, kardeşi buna karşı çıktı.

Bunun üzerine iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında belindeki tabancayı çıkaran Muharrem Y., kardeşi Ramadan Y.'nin üzerine yürüdü. Muharrem Y. ardından tabancayla kardeşine ateş etti. Kolundan ve kaburgasından yaralanan Ramadan Y., yere yığıldı.

POLİSLERE TESLİM OLDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ramadan Y.'yi ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Muharrem Y. ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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