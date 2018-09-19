Annesinin huzurevine yerleştirilmesine karşı çıkan kardeşini vurdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kore Yarımadası'ndaki nükleer sorununun çözülmesi için ilgili tüm ülkelerden çaba göstermelerini istedi.

Juventus ile Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkan Ronaldo, rakibi ile yaşadığı gerginlik sonrası oyundan atıldı.

1 Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses buluştu İbrahim Tatlıses, bir zamanlar adına şarkılar yazdığı Hülya Avşar’la Ayvalık’ta bir araya geldi.

2 Bedelli askerlik yapacakları bekleyen eğitim Bedelli askerlik için yapılan düzenlemeler ve celp dönemleri açıklanmaya devam ederken, ilk giden askerlerden biri, verilen eğitim konusunda paylaşımda bulundu.

3 Başkan Erdoğan Gaziler Günü Töreni'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan manipülasyon yapıldığını, Türkiye'de kriz olmadığını söyledi.

4 Papa'dan tepki çeken seks açıklaması Katolik kilisesi yine çocuklara cinsel taciz ve bunun örtbas edilmesiyle ilgili skandallarla sarsıldığı bir dönemden geçerken Papa, gençlerle ilginç bir sohbete girişti.

5 Bel fıtığı için gitti, çekiçle tedavi etmeye çalıştılar 37 yaşındaki Temel, sırt ağrıları için gittiği yerde çekiçle kemiklerine vurularak tedavi edilmeye çalışıldı. Doktorları, yürüyemez hale gelen Temel'e "Felç kalma riskin var" dedi.

6 Aleyna Tilki Emrah Karaduman'la barıştı Ağladığı videoyla gündeme oturan ve Emrah Karaduman'a Twitter'dan sert sözler söyleyen Aleyna Tilki, gelen hediye çiçekle barışma kararı aldı.