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Annesinin kapıyı üzerine kilitlediği çocuk yangında öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 6 yaşındaki Mehmet Ender, evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

DHA | 07.01.2017 - 19:45
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Hürriyet Mahallesi'nde 2 katlı bir evin alt katında oturan Çiğdem Ender, oğlu Mehmet Ender'i evde bırakıp iddiaya göre kapıyı da üzerinden kilitleyerek misafirliğe gitti.

Bir süre sonra evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Küçük çocuk, evin demir parmaklıklı penceresine çıkıp yardım istedi. Çığlıkları duyan komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Gelen itfaiye ekibi bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da kilitli kapıyı kırıp minik Mehmet'i alevler arasından çıkardı. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar olan küçük çocuk, ambulansla götürüdüğü Ceyhan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Annesinin kapıyı üzerine kilitlediği çocuk yangında öldü

Yangından sonra eve gelen Çiğdem Ender, oğlunun öldüğünü öğrenince sinir krizleri geçirdi. Komşularının güçlükle sakinletirdiği Çiğden Ender, polis tarafından gözaltına alındı.

Annesinin kapıyı üzerine kilitlediği çocuk yangında öldü

Annesinin kapıyı üzerine kilitlediği çocuk yangında öldü

Annesinin kapıyı üzerine kilitlediği çocuk yangında öldü

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