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Annesinin kıkırdağından kulak yapılan hasta

Gaziantep'te doğuştan kulakları olmayan 22 yaşındaki Ümit Gül'e annesinden alınan kaburga kemikleriyle kulak yapıldı.

22.05.2017 - 17:48
  1. Haberler
  2. Sağlık

Gaziantep Gazikent Mahallesi'nde yaşayan İsmet ve Ayşe Gül çiftinin 3 çocuklarından en büyüğü olan Ümit Gül, her iki kulağı olmadan dünyaya geldi.

Kulakları olmadığı için arkadaş edinemeyen ve nişanlısı tarafından terk edilen Gül, estetik doktorlarına başvurdu. Doktorlar, kulak yapımı için Gül'ün kıkırdak dokudan oluşan kaburga kemiklerinin kullanılması gerektiğini söyledi.

Annesinin kıkırdağından kulak yapılan hasta

ANNEDEN KABURGA KEMİKLERİ ALINDI, OĞLUNA KULAK YAPILDI

Bunun üzerine çalışma yapan Prof. Dr. Mutaf, önce anne Gül'den aldığı kaburga kemiklerini Ümit Gül'ün göğüs derisinin altına yerleştirerek vücudun kıkırdak dokuya verebileceği tepkiyi 1 yıl takip etti. Sonuçların iyi çıkması üzerine Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyata alınan Ümit Gül'e karın boşluğunda duran ve annesine ait kaburga kemiklerinden yapılan kulaklar yapıldı. Başarılı geçen ameliyatla Gül, kısa sürede sağlığına kavuştu.

Annesinin kıkırdağından kulak yapılan hasta

DÜNYADA BİR İLK

Prof. Dr. Mehmet Mutaf, basın toplantısıyla dünyada ilk defa başkasından alınan kıkırdak dokuyla kulak yapma ameliyatının detaylarını paylaştı.

Annesinin kıkırdağından kulak yapılan hasta

Mutaf, Ümit Gül'e yapılan kulakların dünya tıp literatüründe ilk olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Ümit'in doğuştan iki kulağı da yoktu kulak yapımı için daha önce 11 defa başka hastanelerde ameliyat olmuştu. Bu ameliyatlarda kulak yapımı için Ümit'in kıkırdak dokuları kullanılmış ve maalesef başarısız olunmuştu. Bize geldiklerinde Ümit'te kulak yapımı için kullanacağımız kıkırdak doku bulamadık. Daha sonrasında annesi Ayşe hanım, 'benden alın' dedi. Bizde bunu düşündük ve uyguladık. Anneden alınan kıkırdak dokuyu 1 yıl Ümit'in göğüs dersinin altında beklettik. Daha sonra herhangi yanlış bir şey olmayınca operasyonu yaptık. Bu ameliyat başkasından alınan kıkırdak doku kullanılarak kulak yapılan ilk operasyon oldu."

Annesinin kıkırdağından kulak yapılan hasta

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