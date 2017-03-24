ABD'nin San Francisco eyaletinde 3 aylık bir bebek, annesinden uzak kaldı. Annesinden uzak kaldığı için ağlayan bebeğin ağlamaması için ilginç bir yönteme başvuruldu.

MİNİK BEBEK AĞLAMAYI DURDURDU

Annesinin gömleğini koklayan minik bebek, ağlamayı durdurdu. Videoyu kaydeden minik bebeğin babası ise kaydettiği görüntüyü sosyal medyada paylaşarak, "Bu kadar iyi olacağını tahmin etmemiştim! Bu video küçük bebekleriyle ufak da olsa zorluk çekenlere yardımcı olabilir diye düşünüyorum." şeklinde bir not da paylaştı.

Annesinin kokusunu alınca ağlamayı kesen bebek İZLE