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Annesinin öldürmek için Boğaz'a attığı bebek hala aranıyor

Dün akşam saatlerinde annesi tarafından İstanbul Boğazı'na atılan 40 günlük kız bebeğini arama çalışmaları devam ediyor.

26.01.2017 - 13:14
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Annesinin öldürmek için Boğaz'a attığı bebek hala aranıyor

Dün akşam saatlerinde İstanbul'da yaşanan olay duyanların adeta kanını donduran cinsten.

40 GÜNLÜK BEBEĞİNİ DENİZE ATTI

Eminönü iskelesinin oradan sevgilisinden olan 40 günlük kız bebeğini İstanbul Boğazı'na 35 yaşındaki Fatma K. daha sonra pişman olup polise teslim olmuştu.

ÖNCE KURU SIKIYLA ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI

Teslim olan Fatma K.(35)'nın polise verdiği ifadede, psikolojik sorunlar yaşadığını ve bu nedenle bunalıma girerek 40 günlük kız bebeğini ilk önce kendisine ait olan kurusıkı tabancayla öldürmeye çalıştığını söylediği öğrenildi.

Fatma K. ifadesinde, bebeğinin göbeğine doğru 3 el ateş ettiğini, ancak ölmeyince denize attığını, daha sonra pişman olunca polise geldiğini bildirdi.

Annesinin öldürmek için Boğaz'a attığı bebek hala aranıyor

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kadının verdiği bilgi doğrultusunda deniz polisi, dün Eminönü İskelesi ve çevresinde bebeği bulmak için denizde arama çalışması başlatmıştı.

Yaklaşık bir saat süren arama çalışmaları sonuç vermezken havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar, bugün saat 11.00'de yeniden başladı. Deniz Polisi'ne bağlı dalgıç timi Eminönü Adalar İskelesi önünde dalarak bebeği aramaya devam ediyor.

Annesinin Boğaz'a attığı bebek hala aranıyor VİDEO

Annesinin öldürmek için Boğaz'a attığı bebek hala aranıyor

Annesinin öldürmek için Boğaz'a attığı bebek hala aranıyor

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