Annesinin ölümüne telefon ile şahit oldu

Bursa'da bir dönem Uludağ Üniversitesi'nde görev yapan, Bursa Anadolu Lisesi'nden emekli kimya öğretmeni 65 yaşındaki Lamia Avşar geçen cuma günü muayene olmak için UÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti. Özel bir okulda öğretmenliğe devam eden Avşar muayene olduktan sonra poliklinikten çıkarken, sağlık durumunu 40 yaşındaki oğlu Bülent Birden'e bildirmek istedi.

Lamia Avşar, cep telefonunda oğluyla konuşurken, 44 yaşındaki Hüseyin Ç. yönetimindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan Avşar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Lamia Avşar'ın cenazesi, dün Bursa'da toprağa verildi.

"ANNECİĞİMİN ÖLÜMÜNE TELEFON İLE TANIK OLDUM"

Babasından boşanan annesinin muayane olmak için Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gittiğini, çıkışta da cep telefonu ile kendisini aradığını söyleyen Bülent Birden, "Annem telefonda, şeker ve tansiyonunun iyi olduğunu belirtip kendisine 'mide fıtığı' tanısı konulduğunu söyledi. Tam kan değerlerini anlatırken, birden patlama gibi bir ses ve derinden gelen çığlıklar duydum. Telefon kesildi. İkinci arayışımda yanıt alamadım. Üçüncü kez numarayı çevirince açan kişi anneme araç çarptığını, durumunun çok ağır olduğunu söyledi. Olay yerine geldiğimizde annem hastanede tedavi altına alınmıştı. Sonra da yaşamını yitirdi. Anneciğimin ölümüne telefon ile tanık oldum." dedi.

ŞOFÖR TUTUKSUZ YARGILANACAK

Fakültenin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Hüseyin Ç. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





























