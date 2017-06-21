Annesinin sütünü emerken fenalaşan 2 aylık Suriyeli bebek

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Hacı Hasanbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Anne Hadice Musa ikiz çocuklarından Fatıma Zehra El Musa'yı emzirdiği sırada bebek aniden fenalaştı.

BEBEK KURTARILAMADI

Çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan minik bebek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bebeğin ilk belirlemelere göre nefes borusunun tıkanması sonucu öldüğü belirtildi. Bebeğin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda kesinlik kazanacak.